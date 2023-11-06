В Азербайджане произошло землетрясение

На территории Азербайджана зафиксировано землетрясение.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Академии наук Азербайджана, магнитуда землетрясения составила 3,3, очаг землетрясения находился на глубине 4 километра.

Землетрясение не ощущалось.