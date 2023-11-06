https://news.day.az/society/1612532.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
На территории Азербайджана зафиксировано землетрясение.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Академии наук Азербайджана, магнитуда землетрясения составила 3,3, очаг землетрясения находился на глубине 4 километра.
Землетрясение не ощущалось.
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