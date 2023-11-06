https://news.day.az/society/1612600.html К сведению пассажиров бакинского метро
К сведению пассажиров бакинского метро
В ближайшее время начнется строительство 4 выходов бакинской станции метро "B04" .
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на общественных слушаниях в Государственном агентстве экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана заявил заместитель начальника департамента перспективного развития и капитального строительства ЗАО "Бакинский метрополитен" Нишат Гамидов.
Разработан проект по пересадке деревьев на 2 выходах этой станции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре