К сведению пассажиров бакинского метро

В ближайшее время начнется строительство 4 выходов бакинской станции метро "B04" .

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на общественных слушаниях в Государственном агентстве экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана заявил заместитель начальника департамента перспективного развития и капитального строительства ЗАО "Бакинский метрополитен" Нишат Гамидов.

Разработан проект по пересадке деревьев на 2 выходах этой станции.