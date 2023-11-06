В Азербайджане выявлена контрабанда лекарств через таможенный пост
На основе материалов, поступивших из Главного таможенного управления Нахчыванской Автономной Республики, прокуратурой Нахчыванской Автономной Республики было проведено расследование по факту бесконтрольного перемещения лекарственных средств из Турецкой Республики на территорию Азербайджана с таможенного поста "Садарак".
Как сообщили в понедельник Day.Az в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики, в ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в том, что группа сотрудников таможни создала условия для бесконтрольного перемещения 25 наименований лекарственных средств на территорию Азербайджана без государственной регистрации.
"В связи с этим в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 200-1.2.2 (незаконный оборот лекарственных средств группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Ведется предварительное следствие", - говорится в сообщении прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре