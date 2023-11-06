Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

За прошедшую неделю (30.10.2023-05.11.2023) в Азербайджане выявлено 45 случаев заражения коронавирусом, вылечился 101 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, от коронавируса умерли 2 человека.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 834 095 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 823 689 человек вылечились, 10 358 скончались, число активных больных - 48.

За прошедшую неделю проведено 3 184 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 706 434 теста.