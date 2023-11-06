В Баку представлен фильм о художниках-участниках Карабахской войны

В Музейном центре в Баку состоялось мероприятие "Döyüşən rəssamlar" (Художники - бойцы), посвященное Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие прошло при совместной организации министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского телевидения (AzTV) и Агентства кино Азербайджанской Республики.

В рамках мероприятия прошел показ документального фильма "Kətan, Vətən" (Холст, Родина). Кинолента производства студии "Azərbaycantelefilm" отражает воспоминания участников Первой и Второй Карабахских войн, четырёх художников - Тарлана Эйвазова, Интигама Агаева, Джавидана Рахматова и Фарида Мамедова.

Автором сценария фильма "Kətan, Vətən" и режиссером является Ровшан Ниджат, руководитель проекта - Эльчин Мусаоглу, оператор-постановщик - Эльхан Рустамов.

В ходе фильма из хрупких воспоминаний с помощью красок на шестиметровом холсте создается художественное произведение под названием "Zəfərə gedən yol" (Дорога, ведущая к Победе). Данная картина была представлена на выставке, организованной в рамках мероприятия.

На вечере руководитель студии "Azərbaycantelefilm", заслуженный деятель искусств Эльчин Мусаоглу отметил, что до сегодняшнего дня студия сняла ряд художественно-документальных фильмов на тему 44-дневной Отечественной войны.

В рамках мероприятия в выставочной галерее Музейного центра состоялось открытие экспозиции "Döyüşən rəssamlar", на которой, наряду с произведениями Тарлана Эйвазова, Интигама Агаева, Джавидана Рахматова и Фарида Мамедова, представлены работы Пери Аскеровой и Фахри Мусазаде.

В целом в экспозицию вошли 55 работ.