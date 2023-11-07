Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах, передает Day.Az.

В настоящее время затрудненное движение транспорта наблюдается на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) транспортной развязке "20 Января";

3) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4)проспекте Зии Буньядова, от моста "Чермет" в направлении станции метро "20 Января";

5) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

6) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

7) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

8) улице Ниязи, в направлении круговой развязки "Азнефть";

9) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы.