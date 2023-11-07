В ночь на 7 ноября в частном жилом доме на улице М.Аббасова в городе Шеки произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, во время пожара полностью сгорели конструкции дома, было обнаружено обгоревшее тело хозяйки дома Салмановой Зияфат Идрис гызы 1954 года рождения.

По предварительной версии, возгорание произошло от газовой плиты.