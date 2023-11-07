Завтра эти дороги в Баку будут закрыты

По случаю Дня Победы с 09:00 до 13:00 по различным улицам и проспектам города Баку пройдет марш личного состава в сопровождении военного оркестра. В связи с этим некоторые улицы и проспекты столицы будут временно закрыты.

Об этом Day.Az сообщил официальный представитель управления Государственной дорожной полиции города Баку Араз Аскерли.

Он отметил, что мероприятия предусмотрены по нескольким маршрутам: первый маршрут - Дворец Гейдара Алиева, проспект Бюльбюля, Киноцентр Низами, проспект Нефтяников, площадь Азадлыг, торговый центр "Амай", второй маршрут - Аллея шехидов, комплекс "Пламенные башни", метро "Ичеришехер", Крепостные ворота, Азербайджанский государственный кукольный театр, круг "Азнефть", статуя "Бахрам Гур", третий маршрут - Парк Г.Мусабекова, улица Абдуррагим бека Хагвердиева, проспект Гусейна Джавида, парк Гусейна Джавида, Парламентский проспект, Аллея шехидов, четвертый маршрут - спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар", улица Самеда Вургуна, Парк офицеров, Бакинский государственный цирк, Дворец Гейдара Алиева, памятник И.Насими, проспект Нефтяников.

A.Аскерли подчеркнул, что дороги по указанным улицам будут закрыты на время марша личного состава в сопровождении военного оркестра.

"Управление Государственной дорожной полиции города Баку поздравляет каждого участника движения, наших граждан с Днем Победы, просим их поддержать марш нашей победоносной армии с оркестром по указанным направлениям, то есть для проведения мероприятия в условиях повышенной безопасности не выезжать на автомобиле в этих направлениях".