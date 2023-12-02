В Баку завершился чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих

В спортивном олимпийском центре "Серхедчи" состоялась церемония закрытия 36-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих, организованного Государственной пограничной службой (ГПС) и Министерством молодежи и спорта Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии впервые был организован парад военнослужащих, в котором приняли участие руководители Международного совета военного спорта, высокопоставленные военнослужащие и известные деятели международного спортивного мира.

Выступая на церемонии, вице-президент Международного совета военного спорта по Европе Дирк Шведе заявил, что соревнования продемонстрировали дружбу 18 стран. По его словам, все спортсмены проявили волю к победе и вели решительную борьбу.

Заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Аббас Халилов напомнил, что Азербайджан проводит много престижных соревнований. Он подчеркнул, что в результате успешной спортивной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан признан в мире как спортивная страна в мире. Аббас Халилов поблагодарил Федерацию борьбы Азербайджана, Министерство молодежи и спорта, а также представителей СМИ и поздравил спортсменов с успешным выступлением.

Затем полковник Государственной пограничной службы Фирдовси Умудов и руководитель спортивного центра "Серхедчи", представитель оргкомитета полковник Эльшан Мирзаев были награждены орденом Международного совета военного спорта, международным судьям были вручены сертификаты и дипломы.

После церемонии награждения был показан видеоролик, демонстрирующий достижения в этом виде спорта в Азербайджане, после чего чемпионат мира по борьбе официально завершился.

Следует напомнить, что представители Азербайджана завершили чемпионат мира, завоевав 21 медаль.

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