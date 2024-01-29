Новый председатель Администрации Приморского бульвара Баку

Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева председателем правления Управления Приморского бульвара назначен Ханлар Адиль оглу Агаларов.

По информации Day.Az, Ханлар Агаларов до этого назначения работал руководителем Аппарата министерства культуры. Ранее работал на различных должностях в отделе стратегических исследований и планирования Администрации Президента, отделе по работе и коммуникациям с неправительственными организациями.

В 2013 году Агаларов окончил Академию государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, в 2015-2016 годах получил степень магистра в Лондонской школе экономики и политических наук. Также получил степень магистра в области государственной политики в Кембриджском университете.

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