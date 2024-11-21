Новый опасный вирус среди детей

Среди детей распространился опасный вирус.

Как сообщает Day.Az, вирус, который чаще всего поражает детей в возрасте от 5 до 15 лет, сопровождается симптомами, схожими с гриппом.

Врач-инфекционист Айтен Зиядова сказала, что вирус, недавно распространившийся среди несовершеннолетних, иногда сравнивают с корью. Однако, в отличие от кори, сыпь, вызванная этим вирусом, не имеет поэтапного распространения.

Айтен Зиядова добавила, что последствия недостаточного или неправильного лечения детей, инфицированных вирусом, могут быть серьезными. Таким образом, если не обследоваться и не лечиться надлежащим образом, это может привести к опасным для жизни последствиям, таким как почечная недостаточность.

По словам инфекциониста, вирус может поражать также сердечные мышцы, что может привести к нарушениям сердечного ритма. По этой причине родителям, столкнувшимся с упомянутыми симптомами, следует быть осторожными.



Более подробно в репортаже Xezerxeber.az: