Медицинские технологии продолжают революционизировать операционные, и роботы играют ключевую роль в улучшении хирургических процедур. В Альбани произошла удивительная история: роботизированная пересадка почки не только спасла жизнь, но и укрепила 30-летнюю дружбу. Уникальнейшую операцию провел азербайджанский врач Рауф Шахбазов.

Как передает Day.Az, стивен Смит, переживший рак почки, недавно отметил восьмимесячную годовщину своей трансплантацию этого органа в Медицинском центре Альбани.

"У меня отличное самочувствие, я снова полон энергии и чувствую себя счастливым благодаря Джону", - сказал Смит, говоря о своём друге Джоне Черче, который стал его донором.

Черч, знавший о проблемах со здоровьем Смита, которые имеются у него последние 16 лет, добровольно решил пожертвовать свою почку, когда узнал, что его другу необходима пересадка.

"Я сказал жене: "Пойду проверюсь, подхожу ли я, а там посмотрим"," - поделился Черч.

К его радости, он оказался подходящим донором, и эта история привела их к новаторской операции.

Хирург Рауф Шахбазов провёл пересадку почки с использованием роботизированной системы Da Vinci. По словам доктора Шахбазова, эта технология обеспечивает большее увеличение, гибкость инструментов и минимальную травматизацию тканей. Это приводит к меньшей боли, быстрому восстановлению и минимальным рубцам.

"Доноры - это герои. Мы обязаны сделать всё, чтобы улучшить их опыт", - подчеркнул Шахбазов.

Благодаря этой технологии Черч восстановился всего за шесть недель, и друзья смогли продолжить свою 30-летнюю дружбу.

"То, что я спас жизнь друга и дал ему возможность вернуться к нормальной жизни, - это настоящее чудо", - сказал Черч.

Смит выразил благодарность за современные технологии и профессионализм команды врачей.

"Роботизированная система и опыт доктора Шахбазова - это настоящий прорыв. Я в восторге и безмерно благодарен", - отметил он.