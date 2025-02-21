https://news.day.az/society/1731822.html На северо-западе Азербайджана наблюдаются перебои с электричеством Сильный снегопад, обрушившийся на северо-западный регион, вызвал перебои в подаче электроэнергии. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с вечера 19 февраля на северо-западе страны идет снег. Начиная с вечера 20 февраля снегопад усилился.
На северо-западе Азербайджана наблюдаются перебои с электричеством
Сильный снегопад, обрушившийся на северо-западный регион, вызвал перебои в подаче электроэнергии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с вечера 19 февраля на северо-западе страны идет снег. Начиная с вечера 20 февраля снегопад усилился. Из-за сильного снегопада в некоторых местах Загатальского, Гахского и Балакянского районов возникли сбои в подаче электроэнергии. На некоторых дорогах наблюдаются проблемы в движении автомобилей.
В настоящее время представители соответствующих структур командированы в районы и проводят необходимые работы.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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