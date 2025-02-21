На северо-западе Азербайджана наблюдаются перебои с электричеством

Сильный снегопад, обрушившийся на северо-западный регион, вызвал перебои в подаче электроэнергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с вечера 19 февраля на северо-западе страны идет снег. Начиная с вечера 20 февраля снегопад усилился. Из-за сильного снегопада в некоторых местах Загатальского, Гахского и Балакянского районов возникли сбои в подаче электроэнергии. На некоторых дорогах наблюдаются проблемы в движении автомобилей.

В настоящее время представители соответствующих структур командированы в районы и проводят необходимые работы.

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