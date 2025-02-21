Температура в Баку и на Абшеронском полуострове ниже климатической нормы

Температура, наблюдаемая в Баку и на Абшеронском полуострове, на 7,5 градуса ниже климатической нормы.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег, дует сильный северо-западный ветер, наблюдается метель, зафиксировано 3 градуса мороза, что на 7,5 градуса ниже климатической нормы.

Согласно многолетним метеорологическим данным, климатическая норма февраля составляет плюс 4,5 градуса. В некоторых горных районах Азербайджана высота снежного покрова достигла1 метра.

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