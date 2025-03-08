Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 9 марта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером местами туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 75-85%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла.