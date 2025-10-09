Вниманию жителей Сумгайыта

В связи с переносом существующих газовых счётчиков на новую линию в посёлке Джорат города Сумгайыт будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az, об этом информирует ПО "Азеригаз".

Отмечается, что сегодня с 11:00 и до завершения работ подача газа будет прекращена для 700 абонентов в посёлке Джорат, в районе "Дёрд йол" и прилегающих территориях.