Ветреная погода повлияла на посещаемость в бакинских школах

Управление образования г. Баку прокомментировало вопрос посещаемости учениками столичных школ в связи с ветреными погодными условиями.

Как сообщили в ответ на запрос Report в секторе по связи с общественностью управления, в связи с нестабильными погодными условиями в Баку, сильным (опасным) северо-западным ветром показатель посещаемости общих учебных заведений по сравнению с другими днями частично снизился, передает Day.Az.

"По причине того, что некоторые родители не смогли отправить детей в школу из-за нестабильных погодных условий и сильного ветра, посещаемость учениками столичных школ варьируется в пределах 75-90%. Вместе с тем, столичные учебные заведения полностью готовы в нормальной форме продолжать учебный процесс.

Как отмечается в информации министерства образования касательно погодных условий 30-31 марта, Национальный департамент гидрометеорологии МЭПР предупредил о нестабильных погодных условиях, сильном (опасном) северо-западном ветре в Баку и на Абшеронском полуострове.

В связи с этим родителям малолетних школьников, идущих на занятия, было рекомендовано держать детей под присмотром, а всем ученикам - быть более внимательными. В то же время руководителям учебных заведений было поручено в названные даты уделять особое внимание соответствующим мерам безопасности", - подчеркнули в управлении.

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