Джокович стал последним полуфиналистом US Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл австралийца Джона Миллмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. Общий призовой фонд заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке, составляет $53 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Четвертьфинальный матч продолжался 2 часа 52 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Джоковича. Прошедшая встреча стала второй в истории противостояния соперников на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теперь на счету серба две победы.

В полуфинале Джокович, посеянный на турнире под шестым номером, встретится с японцем Кеем Нисикори (21).

Джокович в 13-й раз принимает участие в Открытом чемпионате США. Сербский теннисист дважды выигрывал турнир (2011, 2015). Миллман принимал участие на US Open в пятый раз. Ранее лучшим результатом австралийца был выход в третий круг (2017).

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook