Российская гимнастка Дина Аверина, завоевавшая в пятницу на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку "золото" в индивидуальном многоборье рассказала, что азербайджанские зрители оказали ей большую поддержку во время выступления, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мне было приятно, что моя программа под композицию "Восточные сказки" совпадает с декорациями зала Арены гимнастики. Приятно, что не только болельщики из России, но еще и азербайджанские зрители пели "Восточные сказки". Выступая я слышу, как они поют, и тоже про себя начинаю петь вместе с ними. Они мне помогли во время выступления", - сказала она.

Дина Аверина также прокомментировала потерю предмета в упражнении с булавами.

"Для меня это было немного удивительно, потому что все выходы до этого потерь не было. Собралась, знала, что нужно работать до конца - это многоборье. Многоборье я люблю - четыре вида и можно отыграться, если где-то допустила ошибки", - добавила Дина Аверина.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

