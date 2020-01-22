Баскетболисты устроили массовую драку во время матча - ВИДЕО

В США баскетболисты из команд Университета Канзаса и Университета Канзас Стэйт устроили потасовку прямо во время матча регулярного чемпионата студенческой лиги. Очевидцы сняли происходящее на камеру, после чего ролик был опубликован на YouTube-канале PSC Highlights.

Драка произошла в конце встречи игроков из-за неспортивного поведения баскетболиста Канзас Стэйт. В этом виде спорта не принято предпринимать активные действия в конце матча в том случае, если одна из команд ведет в счете с большим отрывом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Однако, спортсмен решил не обращать внимания на негласные правила и совершил перехват, после чего попал под блок-шот соперника. Через некоторое время, как завязалась потасовка, к драке присоединились запасные из обеих команд.

В итоге встреча была завершена победой Канзаса со счетом 81:59.

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