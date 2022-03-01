Азербайджанское дзюдо определилось со стратегией на Париж

Федерация дзюдо Азербайджана одной из первых определилась с приоритетными задачами на текущий олимпийский сезон. Речь идет сразу о двух событиях, первое из которых связано с назначением на пост главного тренера мужской сборной немецкого специалиста Рихарда Траутмана. А координировать усилия всей команды применительно к Парижу будет директор по перфомансу Марк Ван Дер Хам из Нидерландов.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, приглашение зарубежных специалистов не является новшеством для азербайджанского дзюдо. Помниться, как к Играм-2016 в Рио коллектив готовил Петер Зайзенбахер, а к Токио-2021 - Руслан Машуренко. Поездка в Японию показала, что несмотря на мастерство наших дзюдоистов, к главному старту четырехлетия мужская сборная оказалась не готова, прежде всего, психологически. Поэтому укрепление позиций команды с точки зрения привлечения зарубежных тренеров являлось одним из приоритетов новоизбранного руководства федерации применительно к следующим Играм.

Насколько продуктивной окажется работа Р.Траутмана сейчас, естественно, готовить сложно. Оценка наверняка будет дана после Парижа. Но генсек федерации Рашад Расуллу отметил, что выбор был сделан из порядка 25-ти кандидатов. К тому же у Траутмана яркое спортивное прошлое - он выигрывал бронзу Олимпиад в Барселоне и Атланте.

Что касается назначения Ван Дер Хама, то он будет отвечать за общую стратегию подготовки сборной к Парижу. В его ведении общее планирование и другие нюансы, связанные с предстоящем выступлением во Франции. Практика показывает, что мало быть готовым к такому соревнованию физически, крайне важна и ментальная составляющая. Поэтому Ван Дер Хама будет вырабатывать стратегию победителей у спортсменов.

Оба специалиста приступают к работе с 1 марта, и у них будет время, чтобы до начала старта олимпийской квалификации познакомиться с командой и увидеть ее в деле. Благо интенсивный график международных стартов позволяет это сделать. Например, в текущем месяце коллектив выступал практически каждый уик-энд, чередуя соревнования "Большого шлема" с Открытыми Кубками Европы. Ну а главной проверкой сборной в этом году будут два старта - чемпионат континента в Софии и мундиаль в Ташкенте.