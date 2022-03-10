Акробатическая гимнастика является важной частью нашей жизни. Об этом сказали в четверг Trend участницы Чемпионата мира по акробатической гимнастике в Баку, спортсменки из Австралии Александра МакУиртер и Анна Трэн-Дин.

"Подиумные тренировки перед соревнованиями прошли хорошо, мы смогли отточить элементы, еще раз откатать программу. Это прибавляет уверенности, хотя сегодня перед первым выступлением мы все равно немного переживали. Чемпионат мира в Баку проходит на высоком уровне. Местный оргкомитет позаботился о всех деталях, это касается и размещения спортсменов, и транспорта, и, безусловно, условий, созданных для нас в Национальной арене гимнастики", - сказали они.

Спортсменки из Австралии отметили, что получают огромное удовольствие от участия в чемпионате мира в Баку.

"Мы испытываем разнообразные чувства, выходя на ковер. Гимнастика очень важна для нас, ведь она занимает большую частью нашей жизни", - добавили они.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп демонстрируют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

На 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике Азербайджан в составе мужской пары представляют чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, в составе смешанных пар - победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, а также серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.