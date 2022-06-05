«Барселона» продаст нападающего Брейтуэйта из-за его поведения

"Барселона" собирается продать нападающего Мартина Брейтуэйта в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es, передает Day.Az.

По данным источника, форвард не хочет покидать команду, но каталонский клуб не доволен поведением датчанина. Руководство клуба связалось с агентом игрока и заявило, что применит к футболисту санкции, если не прекратится саботирование переговоров.

Брейтуэйт в прошедшем сезоне принял участие в четырех матчах "Барселоны" в Ла Лиге, в которых ему удалось забить два мяча и сделать одну результативную передачу. Соглашение датчанина с каталонским клубом рассчитано до 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в € 6 млн.