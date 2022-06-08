Пилот команды Mercedes-AMG Petronas надеется на победу на Гран-при Азербайджана

Пилот команды Mercedes-AMG Petronas Джордж Рассел надеется на победу на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом гонщик сказал в интервью индонезийскому новостному агентству Skor.

По словам Рассела, в первых семи гонках этого сезона он стабильно финишировал в пятерке лучших. Он также дважды финишировал третьим на Гран-при Австралии и Испании.

Что касается Гран-при Азербайджана, Рассел не отрицает, что ожидает своей первой победы с командой.

"Мы многому научились и будем использовать эти знания для того, чтобы добиться лучших результатов", - сказал он.