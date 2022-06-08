https://news.day.az/sport/1469034.html Пилот команды Mercedes-AMG Petronas надеется на победу на Гран-при Азербайджана
Пилот команды Mercedes-AMG Petronas надеется на победу на Гран-при Азербайджана
Пилот команды Mercedes-AMG Petronas Джордж Рассел надеется на победу на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом гонщик сказал в интервью индонезийскому новостному агентству Skor.
По словам Рассела, в первых семи гонках этого сезона он стабильно финишировал в пятерке лучших. Он также дважды финишировал третьим на Гран-при Австралии и Испании.
Что касается Гран-при Азербайджана, Рассел не отрицает, что ожидает своей первой победы с командой.
"Мы многому научились и будем использовать эти знания для того, чтобы добиться лучших результатов", - сказал он.
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