Для шотландских футболистов ввели новый запрет

Профессиональным футболистам в Шотландии запретят играть головой на тренировках накануне матча и на следующий день после него, передает Day.Az со ссылкой на BBC. Это связано с исследованием Университета Глазго, которое показало, что бывшие футболисты в три с половиной раза чаще умирают от заболеваний головного мозга.

По словам возглавлявшего исследование невропатолога Уилли Стюарта, риск для профессиональных футболистов варьируется от пятикратного увеличения шансов болезни Альцгеймера до примерно четырехкратного увеличения болезни двигательных нейронов и до двукратного увеличения случаев болезни Паркинсона. Ученые считают, что это может быть связано с регулярными ударами головой по мячу.

"После серии ударов головой наблюдается измеримое ухудшение памяти, продолжающееся 24-48 часов. Также наблюдались изменения при сканировании мозга, которые могут быть связаны с такими ударами", - объясняет врач Шотландской футбольной ассоциации (SFA) c более чем 20-летним опытом Джон Маклин, принимавший участие в исследованиях.

Кроме того, клубам предписано сократить количество тренировок, где удар головой отрабатывается как повторяющееся упражнение, до одного дня в неделю. SFA уже разработала правила, ограничивающие игру головой в юношеском футболе, а также запрет на использование этого приема на тренировках для возрастной группы до 12 лет.

Новые правила вводятся после консультаций с 50 профессиональными мужскими и женскими клубами в Шотландии, а также после опроса клубов SFA.

Шотландия также стала первой страной в мире, в которой был принят единый свод рекомендаций относительно случаев сотрясения мозга для всех видов спорта и проведена кампания под лозунгом If in doubt, sit them out, что можно перевести как "Есть сомнения - лучше пусть пересидит". Речь идет о том, что если у тренера или персонала есть подозрения, что спортсмен получил сотрясение мозга или травму головы, его необходимо вывести из игры или тренировки.