Майк Тайсон вступился за Месси

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон вступился за нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси после угроз мексиканского боксера Сауля Альвареса. Его слова приводит Football Tweet в Twitter, передает Day.Az.

"Некто по имени Канело угрожал Месси. Если он посмеет тронуть Месси, мне придется выйти на ринг много лет спустя", - заявил экс-боксер.