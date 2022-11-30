Майк Тайсон вступился за Месси
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Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон вступился за нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси после угроз мексиканского боксера Сауля Альвареса. Его слова приводит Football Tweet в Twitter, передает Day.Az.

"Некто по имени Канело угрожал Месси. Если он посмеет тронуть Месси, мне придется выйти на ринг много лет спустя", - заявил экс-боксер.