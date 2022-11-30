https://news.day.az/sport/1515670.html Майк Тайсон вступился за Месси
Майк Тайсон вступился за Месси
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон вступился за нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси после угроз мексиканского боксера Сауля Альвареса. Его слова приводит Football Tweet в Twitter, передает Day.Az.
"Некто по имени Канело угрожал Месси. Если он посмеет тронуть Месси, мне придется выйти на ринг много лет спустя", - заявил экс-боксер.
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