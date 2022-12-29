«Аль-Наср» хочет вместе с Роналду подписать Рамоса

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" заинтересован в подписании испанского защитника парижского "ПСЖ" Серхио Рамоса, сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Контракт испанского футболиста с французским клубом истекает летом 2023 года. При этом не исключен тот вариант, что Рамос, который перешел в "ПСЖ" из мадридского "Реала" на правах свободного агента, решит продлить контракт с парижанами.

"Аль-Наср" хочет подписать Рамоса вместе с португальским нападающим Криштиану Роналду. Стоит отметить, что футболисты вместе играли в "Реале".

37-летний Роналду с ноября этого года находится без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику "Манчестер Юнайтед". После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.