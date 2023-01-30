Джокович рассказал, что его мотивирует после победы на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что может выиграть любой титул Большого шлема при физической и ментальной готовности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Конечно, меня мотивирует возможность взять как можно больше "Шлемов". На данном этапе моей карьеры эти трофеи - крупнейший мотивационный фактор, благодаря которому я все еще выступаю. Да, без сомнения. Мне никогда не нравилось сравнивать себя с другими. Но, конечно, это большая честь, что тебя обсуждают наравне с лучшими в истории. Если меня видят в таком статусе, это очень лестно", - сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

29 января Джокович одолел Стефаноса Циципаса в финале со счетом 6:3, 7:6, 7:6 и в десятый раз в своей карьере стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Это его 22-й титул Большого шлема, столько же у Рафаэля Надаля.

В полуфинале серб переиграл Томми Пола из США, а Циципас оказался сильнее россиянина Карена Хачанова.