Печальная новость для болельщиков "ПСЖ"

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар из-за травмы пропустит остаток нынешнего сезона,

Как передает Day.Az, об этом сообщает официальный сайт французского футбольного клуба.

На восстановление от повреждения игроку понадобится от трех до четырех месяцев.

"В последние годы у Неймара несколько раз возникали проблемы с правым голеностопным суставом. После растяжения медицинский штаб команды рекомендовал провести операцию по восстановлению связок, чтобы избежать риска нового рецидива. Все эксперты подтвердили необходимость данного решения", - говорится в заявлении "ПСЖ".

Неймар будет прооперирован в ближайшее время в столице Катара Дохе.