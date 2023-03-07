https://news.day.az/sport/1544155.html Печальная новость для болельщиков "ПСЖ"
Печальная новость для болельщиков "ПСЖ"
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар из-за травмы пропустит остаток нынешнего сезона,
Как передает Day.Az, об этом сообщает официальный сайт французского футбольного клуба.
На восстановление от повреждения игроку понадобится от трех до четырех месяцев.
"В последние годы у Неймара несколько раз возникали проблемы с правым голеностопным суставом. После растяжения медицинский штаб команды рекомендовал провести операцию по восстановлению связок, чтобы избежать риска нового рецидива. Все эксперты подтвердили необходимость данного решения", - говорится в заявлении "ПСЖ".
Неймар будет прооперирован в ближайшее время в столице Катара Дохе.
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