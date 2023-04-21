Билеты на главную трибуну Гран-при Азербайджана Формулы 1 полностью распроданы

За девять дней до полного сюрпризов Гран-при Азербайджана 2023 года билеты на все секторы трибуны "Абшерон", которая считается центральной трибуной гонки, были полностью забронированы.

Об этом сообщили Day.Az в операционной компании Baku City Circuit.

Количество билетов на гонки в Баку в этом году, продажи которых были рекордными, ограничено, и ожидается, что все трибуны скоро будут распроданы. Одна из самых популярных трибун, трибуна "Абшерон", полностью забронирована, причем 10 из 12 трибун уже полностью забронированы.

По сравнению с шестью соревнованиями, проводившимися в предыдущие годы, в этом году впервые нашу страну посетят болельщики из более чем 100 разных стран. Этот показатель является самым высоким, зафиксированным в истории бакинских гонок. Это означает, что болельщики из более половины стран мира будут участвовать в гонках в Баку. Кроме того, в этом году количество иностранных болельщиков, приехавших в Азербайджан посмотреть Гран-при, достигло самого высокого уровня.

Ограниченное количество билетов доступно только на трибунах Bakcell (Азнефть) и Khazar, а до захватывающего гоночного уик-энда осталось всего несколько дней.

Бакинская гонка, считающаяся одной из самых быстрых городских гонок сезона "Формулы-1", пройдет 28-30 апреля, и наша столица впервые примет спринтерскую гонку.

Эта спринтерская гонка является первой из шести спринтерских гонок в этом сезоне, и поклонников этой гонки ждут три дня захватывающих соревнований. После высококонкурентной гонки они получат незабываемые впечатления от Формулы-1, насладившись концертами Дона Диабло и Хардвела на большой сцене на бульваре.

Владельцы трехдневных билетов смогут беспрепятственно проходить в развлекательную зону, которая будет организована на Приморском бульваре с загадочным видом на столицу, и посещать концерты. Болельщики также получат возможность заглянуть за кулисы команд Формулы-1, присоединившись к туру по пит-роуд. У них также будет возможность увидеть своих любимых пилотов вживую, участвуя в автограф-сессии в стиле форума.

Те, кто хочет испытать волнение от уникальной гонки, могут приобрести билеты на официальном сайте операционной компании Baku City Circuit (www.bakucitycircuit.com) или в следующих точках продаж в нашем городе:

28 молл

Гянджлик молл

Дворец Гейдара Алиева

Киоск 1 (кинотеатр "Азербайджан")

Киоск 2 (улица Низами)

ASAN 1

ASAN 2

ASAN 3

ASAN 4

ASAN Сумгайыт

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