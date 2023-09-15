УЕФА возбудил дисциплинарное дело против Федерации футбола Армении.

Как сообщает в пятницу Day.Az, причиной этому стали события, произошедшие на матче Армения-Хорватия в Ереване в рамках отборочного раунда Евро-2024.

Федерации футбола Армении обвиняется в закрытии общественных проходов на стадионе, рассылке лозунгов политического и провокационного характера во время матча.

Кроме того, в результате использования болельщиками пиротехнических изделий, матч начался позже запланированного времени. За это может быть наказан и главный тренер сборной Армении Александр Петраков.

Отметим, что в упомянутом матче, армяне подняли "флаг" сепаратистского режима с помощью дрона. Игра завершилась победой сборной Хорватии со счетом 1:0.