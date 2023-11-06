Азербайджанские дзюдоисты - короли Европы

Монпелье оказался золотым для сборной Азербайджана по дзюдо. Чемпионат Европы ознаменовался победами Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг), что позволило команде занять второе место в общем зачете и показать лучший результат среди мужских коллективов. Спортсмены продемонстрировали высочайший уровень и зарядили оптимизмом перед Олимпиадой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, ЕВРО получился богатым на эмоции для коллектива. Два дня на арене звучал гимн Азербайджана, как бы лишний раз свидетельствуя о том, кто задает тон на европейской арене. Отрадно, что победам наших дзюдоистов аплодировала и требовательная местная публика, разбирающаяся в самых тонких нюансах дзюдо. А успехи во Франции в преддверии Летних Игр, конечно же, дорогого стоят.

По ощущениям ряд наших спортсменов выдали свой лучший старт в карьере на данный "У меня есть две бронзы с чемпионата мира, но ощущения от золота на Евро - это совсем другое", - признался после церемонии награждения З.Коцоев. И с ним сложно не согласится, особенно принимая во внимание путь к титулу, которому предшествовали три континентальные бронзы. А чего стоит бросок в финале, который пригвоздил к татами лидера мирового рейтинга Илию Суламанидзе! История противостояния с грузином началось для Зелима с двух поражений, но две крайние схватки остались за ним. Оба покидали татами, не в силах сдержать слез - один от радости, другой - переваривая поражения.

Эмоции захватили и главного тренера нашей сборной Рихарда Траутмана, который был счастлив, возможно, даже больше Зелима. Немецкий специалист также прошел непростой путь, чтобы сформировать команду, способную показывать максимум под его руководством.

Хидаят Гейдаров (73 кг) в очередной раз доказал, что на европейской арене ему нет равных. Кто бы ни был у него в соперниках - Антонио Эспозито в финале прошлого года или испанец Сальвадора Касеса - результат остается неизменным. Можно сказать, что в Монпелье наш дзюдоист победил с запасом, складывалось ощущение, что у него осталось достаточно сил, чтобы отбороться как минимум еще несколько схваток. К тому же он продемонстрировал различных технико-тактический арсенал - в стартовой встрече победил бельгийца Умаева удержанием, а в финале применил накат к полной неожиданности Касеса. Словом, Гейдаров демонстрировал настоящее шоу, которое находило отражение и в зрительской поддержке. Во Франции любят и ценят дзюдо и болельщики встречали аплодисментами каждое эффектное действие участников чемпионата.

По всему было видно, что Хидаят получил особое удовольствие как от своей борьбы, так и очередной победы на ЕВРО, а после церемонии награждение говорил о том, как важно было защитить свой титул. К тому же каждый новый старт приближает его к Олимпиаде, успешное выступление на которой - главный приоритет.

Чемпионат отличала непредсказуемая борьба, это коснулось и веса до 73 кг. И Гейдаров оказался единственным, кто оправдал статус главного фаворита, так как ряд потенциальных претендентов остались вне пьедестала. В том числе и обладатель полного комплекта олимпийских наград Лаша Шавдатуашвили, занявший пятое место. Причем, грузин мог завершить борьбу уже после второй схватки против Рашида Мамедалиева. Дебютант ЕВРО провел хорошую схватку против Лаши, обидно уступив в дополнительное время. Но у новичка сборной определенно есть перспективы роста, и нет никаких сомнений, что он еще заявит о себе.

Азербайджано-грузинское противостояние сложилось не в нашу пользу и в категории до 90 кг, где Мурад Фатиев уже в первой схватке был проэкзаменовал олимпийским чемпионом Лашей Бекаури. Силы оказались неравны, сказался богатый опыт Бекаури, который выиграл на классе. К тому же вылет на ранней стадии не позволил Фатиеву набрать на ЕВРО очки в зачет олимпийской квалификации, и ему надо будет искать счастья на последующих турнирах.

Ограничился одной схваткой и супертяжеловес Ушанги Кокаури (свыше 100 кг). Причем, он сам отдал инициативу словаку Мариусу Физели и в поражении может винить только себя. Поведя в счете, он дал возможность сопернику восстановить равновесие, а затем пропустил еще один бросок. Определенно, у Кокаури большой фронт работы над ошибками.

Вместе с тем, значительно прибавил и Зелим Цкаев (81 кг). Ход событий показывал, что в Монпелье победитель "Большого шлема" способен вмешаться в спор за медали. Он на равных конкурирует с нынешними лидерами категории, а в Монпелье второй раз подряд огорчил бронзового призера Олимпиады Шамиля Борчашвили. Австриец пытался взять у Зелима реванш за поражение в финале "Большого шлема" в Баку, но в очередной раз оказался на лопатках. В 1/8 финала Цкаев имел неплохие шансы пройти Доминика Рессела, но в дополнительное время допустил ошибку и немец прошел дальше, впоследствии выиграв бронзовую награду.

Близок к медали был Яшар Наджафов, особенно после победы над любимцем французской публики Валиде Хьяром. Казалось, что этот выигрыш вдохновит его на пьедестал по примеру бакинского "Большого шлема". Однако в полуфинале он ничего не смог поделать с напором будущего чемпиона Европы Дениса Вьеру, а в схватке за бронзу уступил украинцу Богдану Ядову. Эти два поражения оказались где-то похожими по стилистике и очевидно, что Наджафову еще предстоит серьезно поработать над своей борьбой.

Достаточно неожиданно без наград мы оказались и в легком весе. И Балабей Агаев, и Туран Байрамов являлись сеянными атлетами, а у первого и вовсе был мощный бекграунд из двух побед на "Большом шлеме" в Париже за последние три года. И неизвестно, как сложился бы турнирный путь Агаева, если бы не отвратительное судейство в первой же схватке с итальянцем Андреасом Карлино, когда придуманное арбитром третье предупреждение завершило турнирный путь нашего спортсмена.

Тогда как Байрамов начал чемпионат с яркой победы над Гамзатом Заирбековым, но затем уступил двум будущим призерам ЕВРО - украинцу Дильшоду Халматову и чемпиону мира из Испании Франсиско Гарригосу. Как бы то ни было, но ситуация с легковесами также не может не волновать тренерский штаб, учитывая нестабильное выступление ребят.

С другой стороны, ЕВРО показал, что на верном пути находится и женская сборная Азербайджана. Да, в ней нет такого количества классных атлетов, как в мужской команде, но ее представительницы раз за разом "выстреливают". Вот и в Монпелье Лейла Алиева (48 кг) к приятной неожиданности многих смогла показать мастер-класс, одолев в 1/8 финала лидера мирового рейтинга Ассунто Скутто. Яркая победа над итальянкой стала одной из главных сенсаций всего чемпионата, поэтому особенно горьким оказалось поражение Лейлы в четвертьфинале от словенки Марусе Стангар, усугубленной и травмой плеча, не позволившей выступить ей в утешительном блоке. Итог - седьмое место, которому предшествовали две медали дзюдоистки на "Большом шлеме".

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) также добралась до четвертьфинала, где дорогу ей перешла олимпийская чемпионка Дистриа Красниги из Косово. А в утешительной схватке в вязкой борьбе она проиграла венгерке Реке Папп, завершив соревнование на седьмой строчке.

Итак, сборная Азербайджана выходит на финиш сезона на мажорной ноте. В последний раз двух побед на ЧЕ дзюдоисты добивались на чемпионате Европы в Варшаве в 2017-м, когда титул выиграли Гейдаров и Эльхан Мамедов (100 кг). В Монпелье коллектив отличал особый командный дух и, возможно, это именно та "химия", которая поможет принести успех на Олимпиаде. Обратный отсчет до Парижа в самом разгаре.