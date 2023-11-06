https://news.day.az/sport/1612663.html Состоялась церемония открытия Универсиады тюркских государств - ФОТО
Состоялась церемония открытия Универсиады тюркских государств - ФОТО
Состоялась церемония открытия XI Универсиады тюркских государств.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на церемонии был показан видеоролик о культуре Казахстана.
После этого состоялся парад стран-участниц. Первыми на сцену вышли представители Азербайджана.
Позже выступили официальные лица страны-организатора - Казахстана. После официальной части мероприятие продолжилось концертной программой.
Отметим, что XI Универсиада тюркоязычных государств продлится до 10 ноября. На соревнованиях Азербайджан представят 38 спортсменов в 4 видах спорта.
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