Ажиотаж в преддверии матча "Карабах" - "Байер"

Продолжается продажа билетов на матч 4-го тура группы H Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Карабахом" и немецким "Байером" в Баку.

Как сообщает Day.Az, на данный момент продано 24 000 билетов на игру, которая пройдет на стадионе "Тофик Бахрамов", вмещающем чуть более 31 000 зрителей. Стоимость билетов составляет 5, 20, 40, 100 и 200 манатов, в зависимости от сектора.

Напомним, матч "Карабах" - "Байер" состоится 9 ноября на вышеотмеченной арене и начнется в 21:45.

