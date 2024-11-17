https://news.day.az/sport/1708007.html Джонс нокаутировал Миочича и сохранил чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 309. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главным событием турнира стал бой чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем. Бой продлился три раунда и завершился победой Джона Джонса нокаутом.
Джонс нокаутировал Миочича и сохранил чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе
В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 309. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главным событием турнира стал бой чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса с экс-чемпионом в этом весе Стипе Миочичем.
Бой продлился три раунда и завершился победой Джона Джонса нокаутом.
После сегодняшнего поединка в активе Джона Джона в смешанных единоборствах 27 побед при одном поражении. На счету Миочича 20 побед и четыре поражения.
В соглавном событии турнира бразилец Чарльз Оливейра в лёгкой весовой категории одержал победу над именитым ветераном Чарльзом Оливейрой единогласным решением судей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре