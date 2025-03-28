Гурбан Гурбанов опустился в рейтинге, Фернанду Сантуш поднялся

Объявлен рейтинг самых сильных тренеров мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в список вошли 500 самых сильных наставников планеты.

Единственным азербайджанским тренером в составе является Гурбан Гурбанов. В активе главного тренера "Карабаха" 1636 очков. Он занимает 173-е место в мире. 53-летний специалист, потерявший за отчетный период жва балла, опустился на три позиции.

Главный тренер "Туран Товуза" Курбан Бердыев занимает 55-е место в мире с 1796 очками. Российский наставник сохранил свою позицию.

Фернанду Сантуш, главный тренер нашей национальной сборной, занимает 184-е место в списке с 1624 очками. Хотя в этом месяце наша команда потерпела два поражения подряд, португальский специалист поднялся на три позиции.

Отметим, что список возглавляет главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с 2130 очками.