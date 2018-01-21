Джокович сравнил теннисистов с животными в клетке

Сербский теннисист Новак Джокович, продолжающий борьбу на турнире "Большого шлема" Australian Open, высказался по поводу погоды в Мельбурне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, он заявил, что об игроках никто не думает, заставляя выступать в аномальную жару, и сравнил спортсменов с животными в клетке.

"Это опасно для здоровья, но его никто не ценит. Всему должен быть предел. Сначала идут продажи билетов, прибыль, телевидение и только потом - игроки. В каком-то смысле в Австралии с нами обращаются как с животными в клетке", - цитирует Джоковича Eurosport.

Кроме того, серб заявил, что необходимо пересмотреть правила, касающиеся выступления теннисистов во время природных катаклизмов. "Правила относительно матчей в экстремальную жару есть смысл пересмотреть, но это только иллюстрирует более общий тезис о том, что у игроков недостаточно влияния", - заключил Джокович.

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