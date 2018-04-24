Российская гимнастка завоевала золото AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами

Российская гимнастка Дарья Трубникова завоевала золотую медаль международного юношеского турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финале Дарья набрала 16,700 балла.

Серебряную медаль завоевала представительница Болгарии Татьяна Воложанина, набравшая 15,650 балла, а бронзовая медаль досталась израильской гимнастке Валерии Соцковой, также набравшей 15,650 балла, но получившей меньший балл за исполнение.

Во вторник в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований международного турнира AGF Junior Trophy.

Сегодня проходят индивидуальные соревнования по всем четырем упражнениям. По итогам дня определятся победители по отдельным гимнастическим снарядам.

Азербайджан на соревнованиях представляют Арзу Джалилова - в финалах по упражнениям с булавами и лентой, Нармина Самедова - в финале с мячом и Дарья Фаршбафшахрияри - в финале с обручем.

Всего в турнире принимают участие представители 18 стран.

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