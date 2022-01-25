Какие страны собираются снять антиковидные ограничения?

К весне всё больше стран будут "относиться к коронавирусу и его мутациям как к эндемическому явлению, подобно гриппу". Такое обнадёживающее заявление последовало из рекомендаций ВОЗ к правительствам ослабить или снять ограничения на международные поездки. "Массовые ограничения предыдущих двух лет уйдут безвозвратно", - оптимистично добавляют европейские эксперты, рассчитывая, что такое развитие событий приведет к взлёту бронирований поездок, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как именно страны снимают ограничения? Подробности следующие:

1. Великобритания - в стране с 26 января перестанет быть необходимо предъявлять прививочный сертификат для посещения мест с большим количеством людей. В том числе и ночью. Об этом заявил премьер страны Борис Джонсон. Он также заявил, что не будет обновлено и положение об обязательном ношении масок в магазинах и общественном транспорте.

Уже известно, что Англия с 11 февраля отменит карантин для туристов без одобренной ВОЗ вакцины.

Им нужно будет сдать ПЦР-тест перед вылетом и ещё один - на второй день после прилёта. Вне зависимости от статуса вакцинации также нужно будет заполнить трекинг-форму для пассажиров.

Полностью привитые освобождаются вообще от всех тестов. Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия установят условия сами, но вряд ли они будут отличаться от английских.

2. Ещё одно направление, которое желает отделаться от коронавирусных ограничений - правда, пока не столько радикально - это Испания. "Испания хочет вернуться к нормальной жизни с новым подходом и следить за коронавирусом, как за гриппом", - заявляют европейские издания. В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что, возможно, "пришло время для других методов наблюдения". Правительство предполагает больше не прибегать к карантинным пандемийным мерам, но отслеживать коронавирус как грипп. Впрочем, пока в Испании сохраняются все ограничения: в Мадриде, например, требуется только использование маски, а в Каталонии ночью действует комендантский час. Требование сертификата о прививке для входа в бар также пока сохраняется везде.

3. Мексика больше не требует никакой информации о здоровье туристов на прибывающих рейсах.

4. Израиль, ранее строго придерживающийся политики изоляции, снова открылся для вакцинированных путешественников в январе 2022 года. Из большей части "ковидных запретов" в силе только обязательное ношение маски в помещениях.

5. Дания первой в ЕС сняла все ограничения по COVID-19, но позже восстановила их. В январе снова сняли ряд ограничений: кинотеатры, музеи и театры снова открыты для потребителей, однако только при наличии справки о прививке от COVID-19, болезни и выздоровления или отрицательном тесте.

6. В Чехии отказались от обязательной вакцинации, чтобы избежать разделения общества. "Это не меняет нашей позиции в отношении вакцинации. Возможно, это по-прежнему лучший способ борьбы с COVID-19. Однако мы не хотим углублять раскол в обществе", - заявил премьер-министр Петр Фиала.

7. В Норвегии снимают ограничения с баров и ресторанов - в частности, возвращают им право подавать алкогольные напитки до 23:00 по местному времени.

8. Во Франции обязательное ношение маски будет отменено со 2 февраля. Однако с 24 января для посещения ресторанов и баров, кинотеатров и музеев, а также выставок, ярмарок, концертов и спектаклей требуются справки о прививках от граждан старше 16 лет. Также "ковидный паспорт" и для доступа к авиарейсам, поездам и автобусам дальнего следования.

9. В Финляндии также планируют ослабить внутренние ограничения к середине февраля.