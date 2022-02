Как и за что AZAL выплатил Армении 32 тысячи евро?

На днях армянские СМИ опубликовали новость с "кричащим" заголовком и претензией на "сенсацию" о том, что ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) выплатило Армении около 32 тысяч евро за аэронавигационные услуги.

При этом далее в той же новости приводится сообщение пресс-службы Комитета гражданской авиации Армении с буквально следующим содержанием: "Сообщаем, что с 6 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года за предоставление аэронавигационных услуг авиакомпании AZAL со стороны "Армаэронавигации", компанией выплачено 31,901.77 евро через центральный офис по маршрутным сборам международной организации Евроконтроль".

Итак, что же такого "сенсационного" есть в этой новости?

Начнем с того, что выплаты авиакомпаний (всех существующих в этом мире) за пользование аэронавигационными услугами страны-нерезидента - это норма, практика, существующая далеко не первый год. И не имеет значения, транзитный ли это рейс или конкретно с посадкой в стране. В том числе с учетом этих выплат и формируется в итоге цена на авиабилет.

Давайте рассмотрим подробнее, куда именно и почему такую сумму денег перечислил AZAL.

Сборы за перелеты регламентируются документом "Политика Международной организации гражданской авиации (ICAO) в отношении аэропортов и аэронавигационного обслуживания" (ICAO's Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services). В документе содержатся рекомендации и выводы, основанные на постоянном мониторинге экономического положения аэропортов и аэронавигационных условий. То есть, вопрос, какую именно платить сумму устанавливает не страна (в данном случае Армения), а ICAO, но с учетом и позиции данной страны.

Упомянутый выше Евроконтроль же - это Европейская организация по безопасности воздушной навигации, основанная в 1960 году с основной целью разработки общеевропейской системы организации воздушного движения в рамках проекта "Единое небо Европы". Евроконтроль координирует и планирует управления воздушным движением для всей Европы, в том числе осуществляет сбор аэронавигационных сборов.

Эта же организация осуществляет и сбор выплат за аэронавигационное обслуживание транзитных полетов через территорию Армении. Образно говоря, она аккумулирует все полагающие выплаты стран друг другу, а затем распределяет их по назначению.

Отметим к слову, что помимо Евроконтроля функции сбора выплат выполняет и Международная ассоциация воздушного транспорта, IATA (англ. International Air Transport Association).

В начале октября прошлого года было объявлено о том, что AZAL начал использовать воздушное пространство Армении для осуществления пассажирских рейсов из Баку в Нахчыван, подробнее об этом можно прочитать по ссылке. Фактически этим расстояние и время полета из столицы в Автономную Республику сокращается, то есть, как минимум, получается сэкономить на топливе. Это более чем может компенсировать траты за пользование воздушным пространством Армении (к вопросу о том, насколько переход на новый маршрут может повлиять на расходы AZAL и на стоимость авиабилета на этот рейс).

Словом, принимая решение о переходе на новый маршрут, безусловно, азербайджанская сторона заранее знала и просчитала все "за" и "против" этого шага, в том числе и предстоящие выплаты. И на "сенсацию" эта новость как-то совсем не тянет...

