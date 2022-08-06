В Египте для туристов запретили популярное развлечение

Катание на водных мотоциклах может быть в скором времени запрещено на пляжах Хургады и других курортов мухафазы или провинции Красное море. Власти этого региона назвали это популярное развлечение туристов "опасным и смертоносным", подготовив официальный запрет, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Соответствующее решение уже представлено губернатором провинции Красное море Амром Ханафи. Оно предусматривает запрет использования гидроциклов "в различных городах провинции в качестве упреждающего шага для сохранения жизни граждан и туристов". Как заявил губернатор, данный аттракцион "приводит к катастрофическим авариям". Причем, по словам главы курортной провинции, решение разрабатывалось аж с 2010 года, но будет активировано уже на днях.

"Я дал указания всем заинтересованным органам быстро активировать решение и действовать решительно. В качестве меры воздействия предполагается штраф с конфискацией данного транспортного средства", - добавил губернатор.

Председатель руководящего комитета Палаты гостиничных предприятий Египта Алаа Акель уточнил, что использование гидроциклов и так не разрешено на большинстве египетских пляжей "из-за ужасных несчастных случаев со смертельным исходом". По его словам, гидроциклы опасны как для туристов, которые ими управляют, так и для непричастных купальщиков и ныряльщиков.

"Этот запрет никак не повлияет на туристическую деятельность в Египте. Ни один турист не приезжает ради этого аттракциона", - также заверили чиновники. Они заявили, что дополнительные запреты, конечно, не то, что туристы хотят от курорта. "Но поскольку аварии этих средств ужасны и катастрофичны, мы решили не дожидаться очень вероятного несчастного случая и вводим запрет сразу", - добавили они.