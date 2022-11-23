Самые дешевые турнаправления в Европе в 2023 году

Растущая инфляция продолжает негативно влиять на все аспекты мировой экономики, в том числе на путешествия и туризм. Организовать бюджетный тур сегодня - непростая задача.

Day.Az со ссылкой на cайт Turizm.ru представляет список самых дешевых европейских стран для посещения, будь то поездка на уикенд или длинный отпуск.

Венгрия

Страна расположена в Центральной Европе и является одним из самых дешевых европейских направлений для туристов. Венгрия известна своими знаменитыми термами - здесь находится есть один из крупнейших в Европе природных термальных комплексов с горячими источниками. Купальни Сечени открыты круглый год.

Стоимость проживания. Как правило, чем ближе к центру города, тем дороже. Рассчитывайте заплатить от 60 до 90 евро за ночь в Будапеште за номер в 3-4-звездочном отеле. Однако есть и более дешевые варианты. Например, комната в хостеле обойдется примерно в 16 евро за ночь.

Стоимость проезда. Общественный транспорт является наиболее доступным вариантом. Ежемесячный билет на автобус стоит 9 500 форинтов, или примерно 24 евро.

Стоимость еды. Хотя это зависит от типа и класса заведения, стоимость блюд и напитков в Венгрии значительно ниже, чем в других местах Европы. Обед стоит 5 евро , а за ужин на двоих может заплатить 25 евро.

Португалия

Мадейра и Азорские острова Португалии - мечта каждого путешественника. Эти потрясающие субтропические острова обязательно нужно увидеть своими глазами, благо Португалия - одна из самых бюджетных европейских стран. Хорошая погода и потрясающие пляжи плюс существенная экономия - это о Португалии.

Стоимость проживания. Можно найти двухместные номера в 3-звездочных отелях всего за 10 евро в сутки. Четырехзвездочный отель категории 4 плюс вполне реально найти за 50 евро.

Стоимость проезд. Суточный абонемент стоит 6,40 евро, а билет в один конец - 1,35 евро.

Питание. Обед в дешевом ресторане стоит 8 евро, в то время как в McDonalds или других ресторанах быстрого питания - 5-6 евро. Однако вам следует поискать рестораны подальше от туристических достопримечательностей, если вы хотите еще немного сэкономить.

Словения

Словения - рай для путешественников с ограниченным бюджетом. По сравнению с соседними Австрией, Италией и Швейцарией Словения намного дешевле и, следовательно, все чаще становится излюбленным туристическим направлением.

Стоимость проживания. Рассчитывайте заплатить от 35 до 90 евро в отелях разной звездности, и 10-15 евро за ночь в хостеле.

Стоимость проезда. Тем, кто регулярно пользуется общественным транспортом, стоит приобрести месячный абонемент. Он обойдется в 30-35 евро. За езду без билета предусмотрены довольно крупные штрафы.

Стоимость продуктов питания. Большинство блюд не будут стоить больше 12-15 евро. Фаст-фуд везде стоит примерно одинаково, поэтому, если экономите, можете перекусить в McDonalds за 6 евро.

Болгария

Это не только одна из самых дешевых европейских стран, но и одна из самых интересных. Независимо от того, куда лежит ваш путь: на восток, к пляжу, или в горы и парки, в Болгарии вы гарантированно хорошо проведете время.

Стоимость проживания. Для того, чтобы переночевать, хватит и 12-14 евро. Четырехзвездочные отели возьмут от 35 евро за сутки.

Транспорт. Большая часть страны связана железнодорожным и автомобильным сообщением. Те, кто посещает Болгарию, передвигаются либо автобусом, либо троллейбусом. Взрослый месячный билет на общественный транспорт стоит порядка 70 евро.

Стоимость еды. Цены на продукты питания в Болгарии довольно низкие. Будьте готовы заплатить от 8 до 15 евро за основное блюдо в ресторане или 5 евро за сэндвич в любом заведении быстрого питания.

Румыния

Румыния - еще одна европейская страна со множеством развлечений по доступной цене. За последние несколько лет ее популярность сильно выросла.

Стоимость проживания. В общежитиях и хостелах - как правило, не дороже 10 евро за ночь. В сетевых отелях цены стандартные.

Стоимость общественного транспорта. Одна поездка на автобусе обойдется в 1,3 румынских лея, две поездки на метро - в 5 леев, или примерно 1 евро.

Стоимость питания. Обед в недорогом ресторане в Бухаресте обойдется в 6 евро, тогда как ужин на двоих с бокалом вина - в 12-14 евро. Стоимость, как и всегда, зависит от типа ресторана и от того, находится он в центре города или нет.

Словакия

Словакия - одна из самых дешевых европейских стран для путешественников, возможно, причина в том, что она не так популярна у массового туриста.

Стоимость проживания. Цены на размещение, как правило, очень доступные. Можно найти хорошее место за 10 евро в сутки: современный номер с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и всеми удобствами. Комната в отеле 4 звезды может стоить всего 30 евро - очень дешево по сравнению с европейскими стандартами.

Стоимость транспорта. Самый простой и дешевый способ передвижения по Словакии - это автобус. Местные жители также пользуются поездами и трамваями.

Стоимость питания. Обычный обед в недорогом ресторане обойдется в 6 евро, а ужин на двоих в относительно дорогом ресторане стоит около 30 евро.

Молдова

Молдова, прежде всего, известна своим вином, поэтому для любителей Молдова - то самое место, которое стоит посетить следующим летом. Туристы все чаще ищут менее людные и известные места. Страна сохранила свое культурное и историческое наследие, и ее только еще предстоит по-настоящему открыть.

Стоимость проживания. Цены в Молдове существенно ниже, чем в большинстве других стран, особенно в Западной Европе. Существует не так много столиц, где вы можете найти проживание всего за 5 евро в сутки. При этом пятизвездочный отель может стоить 150 евро, а двухзвездочный обойдется в 25-30.

Транспорт. Цены в разных городах отличаются. Например, один билет на общественный транспорт стоит 6 леев (30 центов) в Кишиневе, месячный проездной обойдется в 234 лея, или 12 евро.

Стоимость еды. Блюда молдавской кухни в большинстве ресторанов стоят менее 10 евро. Бутылка местного вина - как правило, не дороже 10-12 евро.