Туристам назвали фрукт, который запрещен к провозу во всех авиакомпаниях

Обычно авиаперевозчики лояльны к туристам и разрешают провозить на борту - в ручной клади и в багажном отсеке - многие типы продуктов. Однако есть один фрукт, который запрещен к перевозке почти во всех авиакомпаниях. Это дуриан. Об этом напомнила туристам британская газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Дуриан на самом деле довольно популярен в некоторых азиатских кухнях, но его запах очень едкий, что стало причиной введенного запрета. Например, авиакомпания China Southern Airlines даже официально внесла его в список запрещенных продуктов. А вот другой пример. Крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand отметил следующее: "Плоды дуриана нельзя перевозить ни в ручной клади, ни в багаже".

Исключением является филиппинский лоукостер Cebu Pacific заявляет, что позволит пассажирам приносить фрукты на борт при условии, что они хранятся в багажном отсеке, а не в салоне. "Пахучие или неприятно пахнущие фрукты (например, дуриан) принимаются к перевозке только в качестве багажа", - говорилось на сайте авиакомпании. Другие тоже допускают специфический фрукт на борт, но при условии его герметичной упаковки.

Дуриан и раньше вызывал проблемы у авиакомпаний, а его запах не раз становился причиной задержек и срывов рейсов.

Так, разъяренные пассажиры на борту индонезийского самолета, перевозившего фрукты, чуть не подрались с бортпроводниками из-за вони, требуя убрать фрукты из самолета. Тогда на борту Sriwijaya Air, следовавшем из Джакарты в Бенкулу, находилось около двух тонн дуриана. Авиакомпания в итоге пошла на уступки и выгрузила партию дуриана. Рейс в итоге вылетел на час позднее запланированного.

"Когда я вошел в самолет, я уже чувствовал запах дуриана. Я пожаловался стюардессе, но они сказали мне просто заполнить форму жалобы. Я кричал другим пассажирам: "Кто в этом самолете хочет лететь с таким тошнотворным запахом?" Все они скандировали в ответ: "Не мы!", - вспоминал Амир Зидан турист этого рейса на своей личной странице в соцсетях. Позже Sriwijaya Air все ж отстояла свое решение перевозить вонючие фрукты на борту.

Впрочем, в замкнутом пространстве авиалайнера пассажиры часто испытывают отвращение к специфическим ароматам. Недавно пассажир подвергся пассивно-агрессивным комментариям после того, как поел бургер, который он купил в аэропорту. Свою историю он опубликовал на форуме Reddit, чтобы выяснить, был ли он прав, когда решил съесть его в салоне воздушного судна.

"Это происходит прямо сейчас, и дама, сидящая рядом со мной, смотрит на меня "кинжалами", отпуская пассивно-агрессивные комментарии себе под нос. У меня восьмичасовой перелет с короткой пересадкой. На первом рейсе подавали только небольшую упаковку крекеров, а на втором будет то же самое. Как только я добрался до стыковочного выхода, у меня было достаточно времени, чтобы заказать еду, но не съесть ее. Я связался с сотрудником у выхода на посадку, чтобы узнать, могу ли я взять еду на борт, и она с радостью заверила меня, что я могу. Я пошел и купил бургер, картошку фри и выпивку. Женщина, сидящая рядом со мной, сказала мне, что она не ест мясо или жареную пищу, и от запаха моего бургера и картошки фри ее тошнит. Сначала я игнорировал ее и продолжал есть, но она жаловалась все громче. Я знаю, что я прав, когда дело доходит до правил авиакомпании, но запах от острой еды в закрытом помещении воспринимается окружающими иначе, и она все еще смотрит на меня", - пост такого содержания опубликовал путешественник.

Одни комментаторы встали на сторону проголодавшегося туриста. "Это самолет, а не личная гостиная этой женщины. Я не могу поверить, насколько грубы некоторые люди в самолетах", - поддержал автора один из них.