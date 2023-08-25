Среди людей начала распространяться новая зараза в Таиланде

В Таиланде чиновники объявили тревогу: в популярной туристической провинции среди людей начала распространяться новая зараза из животного мира, и даже не одна. Речь идёт о некогда уже "прославленной" оспе обезьян - но с передачей от человека к человеку, а также о вспышке лихорадки денге, которая "лихорадит" Таиланд практически всё лето, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщили в тайских СМИ, по данным Управления общественного здравоохранения провинции Чиангмай, в провинции высок риск распространения оспы обезьян, уже зарегистрировано два подтвержденных случая. Речь снова идёт о пациентах из группы риска - гомосексуалистах. Один из них, 31-летний мужчина заразился после случайной связи на Тайване. Второй, мужчина 40 лет, заразился оспой в другой провинции, но симптомы начали проявляться, когда он путешествовал по Чиангмаю.Турист отправлен обратно в родной город на карантин.

При этом всего в Таиланде зарегистрировано 217 случаев заболевания оспой обезьян, большинство из них - у мужчин. Также департамент по контролю заболеваний подтвердил, что в стране зарегистрирован только один смертельный случай от оспы. Причем умерший был ВИЧ-положительным и болел сифилисом, но не лечился ни от того, ни от другого. 3 июля у него появились симптомы оспы, а 11 августа он скончался.

Зная о "сомнительной" славе туризма в Таиланде и в частности - о местном секс-туризме, представители департамента предупредили всех туристов в Чиангмае, которые "недавно имели тесный контакт с группами высокого риска", особенно если у них появилась сыпь или опухшие лимфатические узлы, им лучше бы обратиться за лечением в любую больницу.

Департамент также поднял тревогу по поводу растущего числа пациентов с лихорадкой денге, которое, по его оценкам, в столице провинции превышает 5000 человек. Это значительно больше, чем 1000 случаев, зарегистрированных за весь прошлый год. "Если число случаев заболевания денге в городском районе Муанг не уменьшится к концу этого месяца, администрация провинции Чиангмай объявит его зоной вспышки денге. Это потребует соблюдения Закона об инфекционных заболеваниях", - предупредили местные власти. То есть туризм в "северной столице" Таиланда опять в опасности.

Напомним, Чиангмай, столица одноименной северной провинции - второй по величине город Таиланда, расположенный в 700 км от Бангкока. Привлекает город в основном "культурных" туристов - своими храмами, которых тут более двух десятков, а также город служит "перевалочным пунктов" для экскурсий в национальные парки, джунгли и прочую "местную экзотику".