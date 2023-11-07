50 лучших мест мира для посещения в 2024 году

Популярный туристический путеводитель Lonely Planet представил ТОП-50 лучших мест для посещения в 2024 году. Без сюрпризов не обошлось. Тем интереснее выглядит подборка, которая структурирована по пяти категориям. Рассказываем подробности, передает Day.Az со ссылкой на ассоциацию туроператоров России.

Монголия - страна №1 для посещения в 2024 году

Редакция Lonely Planet представила традиционную ежегодную подборку направлений, рекомендованных к посещению в наступающем году. В этот раз в честь 50-летия издания список получился расширенным: в него включены 50 направлений в пяти категориях: страны, регионы, города, направления с точки зрения устойчивого развития, а также направления с лучшим соотношением цены и качества.

Лучшей страной для путешествий была названа Монголия за ее "широко открытые пространства, приключенческие мероприятия, а также самобытную кулинарную и музыкальную культуру". В ТОП-10 также вошли Мексика, Хорватия, Бенин, Узбекистан, Индия, Марокко, Чили, Пакистан и Сент-Люсия.

Рейтинг городов, рекомендуемых для посещения в 2024 году, возглавила кенийская столица Найроби. Эксперты Lonely Planet назвали Найроби городским направлением N1 за "уникальные ритмы, впечатляющее множество местных ресторанов и постоянную ротацию объектов искусства и культуры".

В десятке лучших также Париж, который летом 2024 года примет летние Олимпийские игры, Прага (Чехия), Монреаль (Канада), Мостар (Босния и Герцеговина), Филадельфия (США), Манаус (Бразилия), Джакарта (Индонезия), Измир (Турция) и Канзас-Сити (США).

Египет - в топ-10 по соотношению цена-качество

В топ-10 мест с лучшим соотношением цены и качества включены Средний Запад Америки, Алжир, Польша, Никарагуа, Болгария, Нормандия (Франция), Египет, Икария (Греция), Новая Зеландия.

В десятке лучших региональных направлений для путешествий в 2024 году по версии Lonely Planet велосипедный маршрут Транс-Динарика на Западных Балканах, который откроется в 2024 году, "потусторонний" остров Кенгуру в Южной Австралии, поселок Донегол (Ирландия), страна Басков (Испания), Южный Таиланд, побережье Суахили (Танзания), Монтана (США), Ленгенфельд (Австрия).

Туристам, которым важна экологическая составляющая в путешествиях, в Lonely Planet рекомендуют отправиться в 2024 году в Испанию. В этой стране благодаря возобновляемым источникам энергии и проектам по восстановлению дикой природы путешественники найдут экологически чистый отдых.

В списке направлений, лучших с точки зрения устойчивого развития, также Южная Африка, Аргентина, Чили, Гренландия, тропы Уэльса, Португальский путь (Camino Português de Santiago), Палау, Хоккайдо (Япония), Эквадор, Балтийские тропы Эстонии, Латвии, Литвы.