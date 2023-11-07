Вы готовы к полету? AZAL представил пассажирам новый инструктаж по безопасности

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) представил пассажирам новый видеоинструктаж по обеспечению безопасности на борту самолета, передает во вторник Day.Az со ссылкой наЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Предполетное видео демонстрирует правильное использование ремней безопасности, размещение личных вещей в салоне и правила поведения в нештатных ситуациях.

В ролике также подчеркивается культурное наследие и красота Азербайджана.

Для просмотра ролика пройдите по следующей ссылке: https://youtu.be/OUUST60Qjyc.