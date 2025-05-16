Wizz Air запускает новые рейсы из Румынии

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о расширении полетной программы через аэропорты соседней Румынии, через которые украинцы могут продолжить путешествие за границу.

Как передает Day.Az, об этом сообщил авиаперевозчик на своей странице в Instagram, вскоре его самолеты начнут летать по новым маршрутам из румынских городов Брашов и Тимишоара.

В частности, из трансильванского Брашова, куда туристы ездят в поисках легендарного графа Дракулы, с октября 2025 года можно будет улететь в немецкий Нюрнберг и итальянский Неаполь. Сейчас же из Брашова уже можно улететь на крыльях Wizz Air в Лондон (Великобритания), Дортмунд (Германия) и Будапешт (Венгрия).

Кроме того, венгерский бюджетный перевозчик добавил пять направлений из города Тимишоара - все они начнут выполняться с октября 2025 года: