Вышел первый трейлер «Богемской рапсодии» c Рами Малеком в роли Фредди Меркьюри - ВИДЕО

Студия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма "Богемская рапсодия", посвященного группе Queen и ее вокалисту Фредди Меркьюри, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.

Главную роль в "Богемской рапсодии" исполнил Рами Малек, сыгравший в сериале "Мистер Робот". В фильме прослеживается 15-летняя история Queen от основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году.