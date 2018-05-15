Вышел первый трейлер «Богемской рапсодии» c Рами Малеком в роли Фредди Меркьюри - ВИДЕО

15 мая 2018 18:39

Студия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма "Богемская рапсодия", посвященного группе Queen и ее вокалисту Фредди Меркьюри, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.

Главную роль в "Богемской рапсодии" исполнил Рами Малек, сыгравший в сериале "Мистер Робот". В фильме прослеживается 15-летняя история Queen от основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году.

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