Удивительная история любви бедного индийского художника и шведской девушки - ФОТО

Более сорока лет назад началась эта красивая история любви между индийским художником и шведской девушкой. Пережив все удары судьбы, эта пара всё ещё вместе. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет их историю.

Прадьюмна Кумар Маханандиа родился в семье, принадлежащей к касте "неприкасаемых" в далёкой индийской деревушке в 1949 году. Согласно пророчеству астролога, сделанному сразу после рождения Кумара, он должен был жениться на девушке из далёкой страны, рождённой под знаком Тельца, занимающейся музыкой и владеющей лесом.

"Я крепко поверил в это предсказание и сейчас точно знаю, что всё на этой планете предрешено", - сказал Кумар корреспонденту журнала National Geographic.

Мужчина очень чётко помнит тот день, когда предсказание сбылось. Эта прекрасная история началась 17 декабря 1975 года. В то время Кумар был уличным художником. Красивая блондинка с голубыми глазами по имени Шарлотта фон Шедвин попросила нарисовать её портрет.

"Когда она появилась возле моего мольберта, я почувствовал себя в невесомости, - говорит Кумар. - Нет подходящих слов, чтобы описать это чувство. Её глаза были такими большими и голубыми, и мне казалось, что она смотрит не на меня, а внутрь меня, как рентген".

Из-за волнения мужчина не смог нарисовать портрет женщины своей мечты с первого раза, поэтому попросил Шарлотту прийти ещё.

"Она приходила трижды, и я нарисовал три портрета, - говорит он. - Во второй раз я почувствовал, что она и есть та единственная".

Оказалось, что таинственная иностранка родилась под знаком Тельца, владеет лесом и играет на флейте, точно как говорилось в предсказании. Тогда Кумар сказал ей, что она станет его женой, и что им суждено было встретиться.

Шарлотта, которой тогда было 19 лет, не испугалась такого неожиданного признания и перед тем, как вернуться в Швецию, она провела несколько недель вместе с Кумаром.

Эта история любви могла так и закончиться, но молодой и смелый Кумар решил иначе. Через полтора года художник продал всё, что у него было, и купил велосипед. С очень небольшим количеством денег и благодаря помощи нескольких неравнодушных людей, которых он встретил в дороге, Кумару удалось преодолеть больше девяти тысяч километров, чтобы снова увидеть Шарлотту.

"Самым большим препятствием были мои собственные мысли и сомнения", - говорит мужчина.

Закончилось всё тем, что двое влюблённых поженились и живут вместе уже более 40 лет. Они вырастили двоих детей, и их любовь так же сильна, как и прежде.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook