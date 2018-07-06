Солдат Войтек – самый необычный рядовой времен Второй мировой

Войтек был не обычным солдатом. Одним лишь своим видом и голосом он мог испугать любого, кто тронул бы его боевых товарищей. Дело в том, что он не был человеком. На самом деле Войтек являлся настоящим медведем и воевал вместе с польскими войсками Второго корпуса Армии Андерса во время Второй мировой войны. Подробнее об этом удивительном медведе расскажет Day.Az со ссылкой на ainteres.ru.

Этого сирийского бурого медведя еще медвежонком в 1942 году нашел некий иранский мальчик. Он спрятал его в рюкзак. Когда его на своем пути повстречали польские солдаты, прибывшие в Иран из СССР, они остановились и решили его покормить. Любопытный мишка высунул голову из рюкзака и так понравился солдатам, что они предложили мальчику выкупить медвежонка в обмен на консервы, шоколад, карманный нож и немного денег. Мальчик согласился и отдал медвежонка.

Так началась история лохматого борца - талисмана 22-й роты артиллерийского снабжения Второго корпуса армии Польши. Медведя даже официально зачислили в её состав. Второй корпус побывал за период войны везде - в Иране, в Палестине, в Северной Африке, в Италии. И верный его солдат Войтек проделал со своими боевыми товарищами тысячи километров долгого пути. Его опекунами были назначены Хенрык Захаревич и Димитр Шавлуго.

Солдат любили своего мишку. Они угощали его фруктами, мармеладом, мёдом и сиропом, а за хорошее поведение наливали пиво. Говорят пил он его как настоящий человек. А еще Войтек научился отдавать честь старшим по званию. На досуге он боролся с людьми, но никогда никого не кусал и знал, когда нужно остановиться. Несмотря на то, что он был настоящим медведем, огромным и мощным, Войтек отличался очень миролюбивым характером.

Войтек показал себя настоящим солдатом именно при сражении Второго корпуса с врагом в районе Монте-Кассино в Италии. Он помогал разгружать ящики со снарядами и продовольствием с грузовиков и носил их на гору к сражающимся солдатам. Свидетелями этого поступка были сотни людей. Благодарная стараниям Войтека 22-я рота выбрала впоследствии своей эмблемой силуэт медведя, несущего в лапах снаряд. Он получил военное удостоверение, личный номер и еженедельное жалованье, официально став капралом Войтеком.

Когда война закончилась, подразделения Армии Андерса были перенаправлены в Англию. Их расформировали, а Войтека отправили в Беркшир в Шотландию. Войтек снискал здесь популярность у местных жителей и прессы, а польско-шотландская ассоциация сделала его одним из своих почётных членов. В 1947 году мишке дали приют в Эдинбургском зоопарке. Здесь он провел весь остаток своей жизни. Умер Войтек в декабре 1962 года, в возрасте 22 лет, задолго до того, как Польша вновь стала независимым государством.

За всю свою жизнь Войтек снискал славу не только в местах боевых действий, в своей родной роте и в зоопарке. СМИ постоянно приковывало внимание к его личности. Медведь участвовал в программе BBC "Blue Peter". А в память о его поступках создано немало мемориальных досок. Скульптура медведя-солдата находится в Музее Сикорского в Лондоне, в Вилсби-Вудс, Гринсби, в Кракове. В 2008 году о жизни Войтека написал книгу Гарри Паулин под названием "Войтек - медведь-солдат".

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